老翁起色心，染指外孫女。高雄一名退休老翁9年前竟對年僅11歲的外孫女說「妳的身材愈來愈像外婆年輕的時候」，還不顧反抗摸胸得逞。事情直到去年、少女遭母親家暴才曝光。高雄地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判老翁3年半徒刑，可上訴。

去年少女疑似沒去學校考試，遭到母親家暴，警方詢問是否願意安置於外婆家時，少女當下回絕，並揭露幼時遭外公性侵的往事。

判決指出，2010年8月一日下午，就讀小學五年級的少女在外公房間準備午睡時，外公藉故進房做事，接著坐在床邊對她說「妳的身材愈來愈像外婆年輕的時候」，外公接著將手直接伸入棉被，先摸少女的背部，再摸胸部。

向警方提起這段不堪的往事，少女慘哭五分鐘、無法言語。少女強調，當時沒有睡著，一度企圖推開外公的手，但又害怕如果反抗，外公會對她做什麼，外公甚至把手伸進她的內衣裡，持續約10分鐘後才停手。

老翁在法庭上辯稱，當時孫女要幫他按摩，他覺得力道不夠，才示範給她看。只摸到胸部邊緣，後來覺得男女有別，有些動作容易引起不必要的困擾，有向孫女道歉。少女外祖母得知此事，氣得難過落淚，直言「為什麼會發生這種事」。

少女還指證外公另有一次「指侵」紀錄，不過法官認為事證不足，對此判無罪。針對原案，法官認為老翁犯後仍狡辯，毫無悔意，是對少女二度傷害，最後判其3年半，全案可再上訴。

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(中時 )