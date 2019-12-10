近年來瓦斯氣爆案頻傳，行政院消保處日前委託財團法人塑膠工業技術發展中心，針對市售天然氣用塑膠軟管進行品質調查，在10件抽檢商品中發現8件未達安全品質，不合格率達8成，呼籲消費者務必選購有完整檢驗標識的產品，以策居家安全。

消保處指出，這次抽測的10項產品中，品質檢測合格者只有1件，不合格者8件，另有1件無法判定，其中耐正戊烷性不合格7件、耐壓性不合格1件，另一件則是因外層介面完全融合，而無法將內層完全剝離，導致無法判斷。

此外，在一般商品標示部分，此次查驗的10件商品通通不合格，有9件沒有標示用途、使用與保存方式等注意事項，8件無標示淨重、容量、數量、等法定度量衡單位，6件無標示製造日期，或發生本體與包裝標示製造日期不一致的情形。

消保官王志宏說明，合格的燃氣用塑膠軟管，在商品檢驗標識及管體標示部分，應註明是否為液化石油氣用或天然氣／液化石油氣用，並標示製造年月、建議使用期限、適用壓力等內容，但有8件商品對上述應標示內容均沒有記載，因此列為不合格。

他表示，由於燃氣用塑膠軟管在今年7月1日才被經濟部標檢局列為應施檢驗項目，因此還需追查這10項產品的實際製造日期，若在7月1日前製造，可依消保法要求業者下架，若業者不配合可處新台幣6萬至150萬罰緩。

但若經追查後發現，違規產品為7月1日後所製造，分別可依商品標示法或商品檢驗法對業者進行處置，針對一般商品標示部分可處2萬～20萬罰緩；品質不合格者，依商品檢驗法可處20萬～200萬罰緩；商品檢驗標識及管體標示不明者，若未改善也可罰10萬～100萬元不等，呼籲業者勿以身試法。

消保處也提醒民眾，在選購燃氣用塑膠軟管時，務必選購標示完整及檢驗合格的產品，並特別注意管體是否有明確標示商品檢驗標識、液化石油氣用或天然氣／液化石油氣用（LPG或NG／LPG）、標稱管徑、製造年月、建議使用期限、製造商名稱、商標或代碼及適用壓力等法定規定事項，並定其檢查管線，才能確保居家安全。

(中時 )