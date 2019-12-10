香港浸大學生會長方仲賢為臉書發文「民進黨吃香港人的人血饅頭」說法致歉。（圖／方仲賢臉書）

香港浸會大學學生會會長方仲賢日前批評民進黨只想用香港人的鮮血來換取選票，是吃香港人的「人血饅頭」，在網路上引起風波，指責其不應認為台灣有義務協助香港難民。方仲賢今天在臉書上道歉，表示他的意思遭到扭曲，也感謝台灣各界在香港反送中期間對香港的聲援。

由於台灣政府遲遲不願制訂《難民法》支援香港反送中民眾，反送中重要人士、香港浸會大學學生會會長方仲賢深感不滿，數日前在臉書痛批民進黨只會口頭支持香港人，但什麼具體措施都拿不出來，更指控民進黨「只想利香港人的鮮血來換取選票」。

方仲賢的發言有部份香港媒體以「浸大學生會長批蔡英文吃港人人血饅頭」為標題報導，引發許多台灣網友不滿，反批「台灣不欠香港什麼」；許多香港網友也批方仲賢「說過頭」。其臉書也引發網友不同意見激戰，臉書遭洗版。

眼見風波越來越大，方仲賢周二下午緊急發文澄清並道歉。方仲賢首先說，他不認為民進黨是在吃香港抗爭者的「人血饅頭」，只是希望台灣方面在支援香港上，能夠有一個更明確的承諾。方仲賢還指出，他不是批評民進黨利用香港反送中運動在選戰獲利，但用字措詞絕對需要改善，如果文章導致誤會，他深感抱歉，但也不排除自己文章的原意有「刻意被人扭曲之嫌」。

方仲賢在道歉文中說，他絕不認為台灣應該「理所當然」支持香港民主抗爭，他對台灣人聲援香港感激不盡。僅希望執政的民進黨在支持香港民主抗爭運動的前題下，可考慮透過立法和行政手段，為受政治逼害的在台港人提供具法律條文保障的援助。

(中時電子報)