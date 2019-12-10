別讓台下噪音，干擾美妙樂音，是每個買票進場聽音樂會觀眾的期許。（李欣恬攝）

日前美國鋼琴家安德魯．泰森首度來台，於台北國家音樂廳演奏，正當樂音美妙，觀眾席卻不約而同，從四面八方傳來聲響，先是長達一分鐘多的手機鈴聲，之後又有簡訊聲、搖晃糖果罐的聲音、低語聲等，鋼琴家未受影響，繼續完成演出，但其他觀眾的權益，恐已受影響。

過去國外音樂家來台演出，大多給予觀眾正面評價，認為台灣觀眾可說是最有水準的觀眾，演出時噪音少，樂章間不拍手，在該拍手時，也能適時給予音樂家回饋，都讓音樂家留下深刻印象。而長年下來，各場館的音樂廳禮儀推廣教育活動，更是沒停過，如今卻還是發生這等干擾演出情事，貽笑大方，簡直不可思議。

追根究柢，恐怕還是始於3C產品普及，現代人生活大小事都仰賴平板、手機，連看表演、聽音樂會都無法暫時拋下手機，不是忘了關機，就是設定了鬧鐘卻忘了關掉，偏偏在不該響起的時刻，大鳴大放，任誰都尷尬。

有資深樂迷表示，相較於國外觀眾的不受控，台灣觀眾已是相對自律，顯見這樣的事情，並非台灣特例；也難怪乎日前小提琴天后慕特要特別錄製影片，提醒觀眾進音樂廳務必要關手機，並大聲疾呼：「切莫讓手機干擾你和音樂之間，那種如戀人般的關係。」這應該也是每位買票進音樂廳聽音樂會的觀眾，內心小小的期許。

(中時 )