▲每年此時，台灣欒樹也是埔里鎮花開花時，暨大的欒樹步道，落英繽紛景觀，總是吸引眾人的目光。（暨大提供／楊樹煌南投傳真）

▲暨大每年櫻花盛開時，總是成為中部地區主要賞櫻勝地，尤在櫻花樹下感受「櫻緣暨會」更是一大享受。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學在2019世界綠色大學評比中，又傳捷報，成為全球第45名的綠色大學，是台灣唯一，亞洲排名第8，尤其該校在基礎建設的環境友善性評比，更是表現突出，全台第1名、全球排名第5，亮眼成績，令人刮目相看；暨大校長蘇玉龍表示，未來將會持續加強各項環保措施，讓排名再精進。

▲2019世界綠色大學評比，暨大成績亮眼，校長蘇玉龍表示，未來將會持續加強各項環保措施，讓排名再精進。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學位於台灣地理中心南投縣埔里鎮，四周層巒疊翠，視野開闊，校地總面積150公頃，擁有高達89％的綠美化及自然生態環境，配合綠建築的校園建設規範，且利用太陽光電熱能與污水再生利用的永續發展，一直擁有全國最美麗的綠色大學之稱。

暨大另一大特色是，和英國、美國、日本、澳洲、泰國、馬來西亞、越南等國數10所優秀大學簽署學術交流計畫，鼓勵學生參與各項交流活動；選送學生赴海外研修機會計有「學海飛颺」、「學海惜珠」、「學海築夢」、各系所海外研習交流、海外志工服務等，讓學生有多元國際交流機會。

▲暨大行政園區的校園美景及學校正對面的珠仔山美麗景緻。（楊樹煌攝）

每年的此時，台灣欒樹也是埔里鎮花開花時節，暨大的欒樹步道，落英繽紛時，更是吸引眾人的目光；每天的春天，約1～3月，《暨大櫻花季》時，上千株台灣山櫻花與日本八重櫻綻放時，漫步櫻花林下更是浪漫，彷彿置身世外桃源，該校並是中部地區首選的賞櫻勝地。

暨大連續多年參加「世界綠色大學評比」，成績逐年提升，今年全球有780所大學院校參加，評比以環境保護與永續發展為指標，競賽項目包括基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等6大項。

▲在暨南大學搭乘熱氣球，觀賞美麗的校園景觀，不但成為該校畢業典禮特色，也讓畢業校友懷念不已。（楊樹煌攝）

今年評比成果出爐，暨大在全球的排名為第45名，擠進全球前50大，較去年進步9名，成為亞洲排名第8，但在單項基礎建設的環境友善性是全球排名第5，全台所有參賽大學排名第1，亮眼的成績，讓該校全體師生都引以自豪。

(中時 )