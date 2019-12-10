日本仙台第1高校，到南投高中交流。（廖志晃攝）

日本仙台第1高校，與南投高中交流

廖志晃／南投報導

日本仙台第1高校師生，到國立南投高中進行專題發表交流，主題涵蓋生物、化學、數學、物理及社會議題等領域；南投高中校長巫春貴表示，台日學生進行雙向交流，深化學習也有助於拓展國際視野。

巫春貴指出，南投高中連續3年參與日本櫻花科技計畫，日本櫻花科技計畫SAKURA Science High School Program, SSHP是日本科學技術振興機構Japan Science and Technology Agency，JST 為促進亞洲青年科技人才交流，所推動的計畫，並且結合產業、學界及政府，邀請亞洲青年赴日進行數理交流學習及參訪。

巫春貴說，今年10月底，南投高中由王麗雅老師帶領秦婕瑜、廖少芃、張書銘、劉雅菁、陳迨安、洪紀茹及謝宜庭等7位同學，參加櫻花科技計畫，由於同學表現優異，獲日本方面肯定，也希望能與南投高中長期合作參與櫻花科技計畫到2021年。

仙台第1高校由老師小野健、橫尾勇及岩井千惠老師，帶領該校24位同學，與南投高中80多位師生進行專題發表交流，並且透過英語，討論如何做好災害防治教育，也提供彼此的意見。＃日本 ＃仙台第1高校 ＃櫻花科技計畫

(中時 )