◎泰山收費站重現 收費員祕道曝光

昔日位於國道1號上的泰山收費站，有「天下第一站」之稱，但隨著收費站走入歷史，至今已不見蹤跡，新北市立圖書館泰山分館與交通部高公局北區養護工程分局合作，12月起推出「泰山收費站懷舊回顧展」，在圖書館內重現泰山收費站的場景，收費員更將帶隊走訪進出票亭的必經祕道，重溫國道的溫暖故事。

◎黑韓訊息瘋傳 王淺秋赴北市刑大全都告

網路黑韓手段滿天飛，這兩天出現3種版本的po文，有的叫投票人在選票寫自己名字，有的叫人寫韓國瑜，說這樣有利驗票，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部發言人王淺秋，10日為此前往北市刑大報案，針對這種誤導民眾的假訊息提告。

◎馬轟反滲透法 猶如阿茲卡班的催狂魔

民進黨立院黨團藉國安之名，跳過委員會審查準備在本月底通過《反滲透法》草案。對此，前總統馬英九今不諱言地說，該法既是疊床架屋、定義模糊，更是以無所不包的法律概念，讓掌權者能羅織罪名對付政敵與人民，就像是哈利波特阿茲卡班的催狂魔，以催化恐懼感欺騙選票，這還止是綠色恐怖，更讓台灣壟罩在麥卡錫主義的幽靈之下。

◎入秋流感共釀11死258重症 疾管署籲儘速接種疫苗

第二階段公費流感疫苗12月8日開打，疾管署統計，開打首日接種數達8.1萬人，創下歷年開打日最多人施打紀錄。疾管署監測資料也統計，天氣冷，上周累流感門診再度升高2％，而今年10月入秋以來，流感共造成258人併發重症，其中造成11人死亡，呼籲民眾儘速接種疫苗。

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(中時電子報)