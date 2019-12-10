5G手機換機潮可望自明年引爆，玉晶光(3406)看好5G手機可望帶動中高階手機鏡頭持續供不應求，玉晶光董事長陳天慶表示，光學產業近年來隨著手機多鏡頭的需求及其他終端應用面的開發而越來越蓬勃發展，預期有技術門檻的中高階光學鏡頭仍是供不應求，只要有需求，玉晶光還是會擴大資本支出，以因應客戶需求，雖然明年還看不到那麼遠，但明年第1季有機會比今年同期好。

玉晶光今天下午舉行法說會，玉晶光近幾年透過擴大研發支出及製程精進，藉由大數據分析及AI，提升公司光學基礎，讓公司製程從光學設計、模具開發、鍍膜、射出技術、檢測等都有大幅進步，不僅帶動玉晶光近兩年業績擺脫過去大起大落，亦有機會順利搭上5G手機換機潮，與大立光(3008)一起成為5G換機潮多鏡頭趨勢下大贏家。

陳天慶表示，現階段有些客戶持續提升手機鏡頭畫素，某些客戶則重視成像品質，並追求照相感光度及相片色彩飽和度，這些源頭還是來自於感光元件，光學廠則是隨著感光元件的演進及客戶需求去設計，短期內不會停止升級。

就前後置鏡頭來看，陳天慶表示，手機客戶為達到全螢幕，前置鏡頭部分所謂超小頭或是水滴型規格對鏡頭廠光學設計沒有太大的問題，但在機構設計及組裝、溫度敏感度才是比較需要克服的地方，超小頭、水滴型及屏下鏡頭產品我們都有在開發，何時會應用在產品上，取決客戶端整體設計。

針對防手震、潛望式鏡頭、鏡頭和VCM整合問題，陳天慶表示，防手震是設計的像高要遠大於感測元件(Sensor)的尺寸，來預留補償像高，但像高愈大，設計及加工的難度也就愈大；潛望式鏡頭設計是為了能獲得更高倍率的光學變焦及提升遠景拍照品質，但潛望式鏡頭要克服手機空間內問題，鏡頭和VCM整合，這個運用一直都有，我們只有少數出貨需要搭配VCM，其他大部分都在模組廠組裝。

在新產品開發上，玉晶光總經理郭英理表示，7P應用在大光圈上有很好的效果，目前7P設計進度正常，也符合客戶需求，G+P混合鏡頭公司也有，不過由於混合鏡頭主要是用GM(非球面磨造玻璃)，而GM有產能及大量生產技術限制，如果能夠用塑膠，客戶就會用塑膠，公司兩項技術都有，就看客戶設計而定。

法人詢問公司是否也會生產TOF鏡頭？郭英理表示，TOF是光學應用的一個趨勢，鏡頭愈小難度就高，TOF及3D感測鏡頭玉晶都有做，只是微小鏡頭在結構及溫度都要考慮，還是要看客戶規格及應用來設計。

由於玉晶光業績高度集中在蘋果手機鏡頭，受單一客戶業績影響很大，玉晶光亦努力讓客戶多元化，並開發車載鏡頭及AR/VR鏡頭，郭英理表示，公司選擇產品為設計門檻高的中高階鏡，客戶以業界排名前5名為主，預估車載鏡頭最快到2021年下半年才會開始出貨，AR/VR何時發酵取決客戶。

中高階鏡頭供不應求，玉晶光目前產能利用率還不錯，是否持續擴產？郭英理表示，從製程來看，擴產需要7到8個月時間，只要客戶有需求，玉晶光將會審慎評估，擴大資本支出，我們相信投入的產能是可以達到相當的水準，不會是閒置的產能。

展望明年，郭英理表示，明年有5G的換機潮，有很多的機會，由於多鏡頭發展趨勢明確，市場需求會持續增加，尤其是中高階鏡頭部分仍是供不應求，但還是得視客戶拉貨狀況，目前還無法看太遠，不過明年第1季可望比今年同期好，今年開出來的新產能對公司明年營運有幫助，如果客戶給更多訂單，因應是沒有問題，至於ASP，客戶每一季都會有議價，不過價格還是會考量供需狀況，訂價由市場供需而定。

(時報資訊)