電信三雄公布11月單月財報，台灣大(3045)受惠雙十一帶動轉投資momo業績加溫下，單月稅後EPS為0.37元，蟬聯獲利王，中華電(2412)、遠傳(4904)單月獲利則分別為0.36元、0.23元。台灣大11月自結合併營收為125.7億元，營業利益14.8億元，稅後淨利10.3億元，稅後EPS為0.37元，累計前11月合併營收1133.4億元，營業利益157.4億元，稅後淨利為116.0億元，稅後EPS為4.20元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，11月受惠於雙11購物節買氣推升momo電子商務營收強勁成長45%，行動電信服務本月受惠智慧路燈等IoT需求，帶動月租用戶數成長；此外，為提升高月租用戶占比，推動行動加固網上網匯流案，並搭配智慧家庭裝置達成服務差異化。獲利部分，各項業務營業利益皆較去年同期成長，主要受惠行動資費費用合理化、有線電視折舊下降及momo營收大幅攀升，合併營業利益年增9%。累計前十一個月各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成全年財測94%。

中華電11月合併自結營業收入為175.5億元，較去年同期減少3.8%，主要因資通訊專標案營收減少、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少、固網語音營收持續下降等因素，抵銷網際網路政府業務及MOD營收的增加，11月營業淨利為35.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為28.2億元，單月稅後EPS為0.36元，累計前11月稅後EPS為3.91元。

遠傳11月合併總營收為68.42億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.75億元與7.36億元，稅後EPS為為0.23元，較去年同期成長15%；累計至今年11月，遠傳合併總營收為767.45億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為268.33億元與80.52億元，自結稅後EPS為2.47元，累計EPS已達全年度財測目標的95%。

遠傳行動通訊業務表現穩健，布局5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術效益持續顯現，在政府、大型企業合作案挹注下，大幅帶動11月份新經濟營收成長力道，資通訊業務營收年成長幅度高達43%，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加575%、物聯網收入年成長率高達252%。

(時報資訊)