聯發科(2454)最新公布11月營收，單月營收達206.16億元，月減少6.3%、年增加10.43%，以第四季財測來看，聯發科12月營收只要有191.81億元，就可以達陣營收低標，由於聯發科首款5G SoC已經進入拉貨階段，目前估計頗有機會達成財測目標。

聯發科11月營收達206.16億元，月減少6.3%、年增加10.43%，已經是第6個月站穩200億元大關，累計前11月營收2241.32億元，年增加3.4%，以聯發科財測來看，12月營收只要有191.81億元，就可以達陣營收低標。

聯發科在11月底推出首款5G SoC(系統單晶片)「天璣1000」，由於終端產品將在明年第一季正式在市場推出，故本季有機會浮現拉貨動能，有助於聯發科第四季業績淡季不淡。

聯發科目前第四季在行動運算平台上，除首款5G SoC進入拉貨潮外，P65、P90營收成長動能也持續強勁，4G晶片市占率穩定上升，且聯發科在5G產品執行力比原先預期的快了約一個季度，除了明年首季的首款5G SOC瞄準旗鑑市場外，以中階手機市場為目標的第二顆5G SOC也將在明年第二季量產，第三顆在研發中。5G產品已獲得歐美營運商認證，持續擴大更多裝置應用， 樂觀看待市占率，將對聯發科毛利率有所提升。

以第四季財測來說，聯發科第四季營收落在618~672億元，與第三季持平至小幅衰退8%，毛利率42%正負1.5個百分點，包含員工分紅的營業費用率約在32.5%正負2%。

(時報資訊)