藝文展演主辦商寬宏藝術（6596）10日公告11月合併營收1.38億元、年增130.85％，主要受惠費玉清等多位歌手演唱會，以及寒假藝文展覽活動提前開跑所帶動；累計前11個月合併營收達15.4億元、年增48.79％，已超越去年全年營收。

迎接寒假與春節展覽活動旺季，寬宏在全台推出高毛利的自製展應戰，包括「侏羅紀X恐龍水世界」11月底開幕，將延續至春節，預估全展期參觀人次上看15萬；首度推出的「勇闖金字塔體驗展」、「哇賽！駁二有個大樹屋～體驗展」將於12月底開展，並計劃未來複製台灣經驗到海外展出。

另在授權展覽部分，12月「微型展2.0」巡迴台中，日本人氣貼圖王「卡娜赫拉展」、熱門繪本「小熊學校特展」在台北松菸展出；明年1月有「水豚君日日是好日15周年特展」登場，根據先前舉辦IP展覽經驗，展覽授權商品收入比重可高於平均值，有望推升營運。

展望2020年，寬宏將在台推出音樂劇《歌劇魅影》21場、《國王與我》17場，並參投《國王與我》世界巡迴演出（投資50萬英鎊、占比25％）；另外，由愛爾蘭踢踏舞王麥可．佛萊利製作的《愛爾蘭踢踏舞劇-舞王》將再度來台，預計演出6場。

演唱會部分，2月有常年熱賣的《民歌45高峰會》，及曾創下口碑的《我們‘s Women》，由陳綺貞等歌手領軍；「巨星閃耀百老匯」連續兩天在高雄巨蛋、台北小巨蛋演出，由4位百老匯知名歌手演繹十大經典音樂劇知名曲目。

(工商 )