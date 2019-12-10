眾達科技（4977）10日公佈2019年11月合併營收新台幣2.45億元，較去年同期成長34.7％，累計今年1-11月合併營收已達22.84億元。

眾達32G光收發模組產品持續穩定出貨，加上100G及400G資料中心光收發模組產品小量出貨，11月合併營收穩定成長。眾達表示，全球巨量資料中心大規模建置的需求，是公司中長期穩定成長基礎，預期5G通訊基礎建設則會是下一波成長動能。

眾達進一步表示，頻寬需求帶動客戶對新一代光收發模組產品的要求強調更高傳輸速率，100G及400G光收發模組產品的市場需求有機會快速成長，由於新一代光收發模組品對於元件與模組製造的要求更加嚴苛，將形成更高進入門檻；公司長期專注於提供高速光模塊製程技術服務，與北美全球產業領導客戶共同合作產品開發，相較同業存在技術領先及寡佔市場優勢，可望在新一代光收發模組產品成為主要受惠者。

目前眾達100G及400G資料中心光收發模組產品小量出貨，明年出貨量有機會持續成長，為因應中美貿易戰影響擴大與集團中長期營運佈局，公司在全球生產佈局上，明年起將包含中國蘇州、台灣新竹與馬來西亞檳城3個據點，期在產能調配與供應鍊管理上更有彈性。

(工商 )