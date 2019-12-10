民進黨以防止中共勢力滲透分化干涉台灣選舉，民進黨立院黨團預計本月底強勢通過《反滲透法》草案。國民黨團今下午舉行《反滲透法》草案公聽會，邀請前總統馬英九出席，馬英九匯出提出三點質疑，包括全世界除美國、澳洲外，有哪些國家制定相關法律；第二點，國家情況需要制定超過現行法律的修法才能防止滲透原因；第三點，該草案通過後檢調單位偵辦有沒有困難。對此，陸委會強調，現行部分法令有法規卻沒罰則，規範上有缺漏。法務部則稱，要是修法通過的版本，由檢察官個別認定處理，不願正面答覆。

針對馬英九質疑訂定《反滲透法》草案必要性，陸委會副主委邱垂正表示，現行法令對境外雖有規範禁止資助、委託、指示，但部分規定沒有罰則，像是遊說法；此外，政治獻金法對擬參選人、政黨有規範，不得接受外國勢力資助，但若境外是利資助其他團體及對國人指示委託卻沒規範，修法後可以彌補現行法令缺漏。

法務部則強調，有關立法罪刑構成要件及罪責，屬於立法院職權，法務部立場會提供相關法律意見，並尊重立院權限；至於專家學者對境外勢力定義有存疑，但刑法、國安法、國家機密保護法都有相關名詞定義。

至於若反滲透法通過後，法務部執行是否會有困難，法務部參事張春暉不願正面答覆，僅表示，該法案是採行為樣態認定，檢察官會依立法者通過法律執行，假設構成要件模糊或不明確，檢察官無法認定時，就會以不起訴處分，實際還是要以通過法案及實際個案認定。

立委王育敏質疑，如果按照民進黨版本，屆時不修正表決通過，法務部作為執法機關是否窒礙難行，法務部重申，今天是公聽會不是審查法案，不願意回答。

立委林為洲說，若按照民進黨版通過，屆時接受委託、指示會從現行不違法變成違法，但如何定義指示委託恐有爭議，法務部卻不會針對問題再公聽會釐清，對於法務部四兩撥千的回答很不滿意。

(中時 )