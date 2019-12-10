美國行動處理器龍頭高通（Qualcomm）本月初於年度峰會上一口氣發表三款新處理器，包括旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G系統單晶片（SoC），前者由台積電7奈米製程，但沒有打算採用台積電5奈米的決定，讓市場也出現部分雜音。

高通表示，Snapdragon 865將採用7奈米深紫外光(DUV)製程(N7P)，Snapdragon 765/ 765G則是使用三星7奈米EUV製程，也就是說，Snapdragon 865的製程工藝，與蘋果A13處理器、AMD第三代Ryzen處理器都採用相同製程。今年7月底，就有外媒爆料，台積電已經推出N7P以及5 奈米EUV製程加強版(N5P)兩款新產品，專門提供給7奈米製程需要更快運算能力以及更低功耗產品的客戶。

不過台積電靠著7奈米極紫外光（EUV）微影技術的強效版製程（N7+），協助客戶產品大量進入市場，台積電新聞稿也指出，N7+奠基於台積電成功的7奈米製程之上，在7奈米製程（N7）量產超過一年後，N7+良率已與N7相當接近。

華為今年下半年推出的麒麟990晶片直接採用N7+，但為何高通、蘋果以及AMD為何仍採用N7P，不採用N7+，甚至是5奈米製程？

據科技新報報導，高通解釋，台積電N7+僅是改善製程，對於產品本身效能提升沒有任何幫助，加上在有充分供應的考量，高通才會選擇上一代7奈米製程生產。但從市場人士從台積電官方數據來看，N7+較前一代7奈米製程邏輯密度從15%提升至20%，等於打臉高通說法，恐怕主因還是從N7+報價比其他7奈米製程還高，且短期內價格難以調降，才會選擇該製程。

(中時電子報)