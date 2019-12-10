台東陳姓原住民17歲時與父親跑遠洋漁船，兩人發生爭吵，陳父憤而將兒子關在船上冰庫中懲罰，並拿走所有文件，陳男也賭氣躲在西班牙小島上，事隔30多年，陳男思鄉情切卻無法返鄉，其親姐姐陳秀蘭透過移民署台東服務站專員陳允萍協助，辦妥相關文件，返鄉團圓有望。

阿美族的陳秀蘭向陳允萍透露，他們原本住在台東市豐里地區，兄弟姐妹共4男4女，二哥在17歲時與父親跑遠洋漁船，未料兩人發生嚴重爭吵，父親把哥哥關到船上的冰庫中處罰，更將哥哥身上所有的證件拿走，不讓他回台灣，二哥也負氣躲在西班牙1座小島上。

陳秀蘭表示，父親在返台後非常後悔，曾到西班牙找尋，但已遍尋不著，然而父親不死心，想藉著跑船的機會不停的去尋找，27年過去，父親在遺憾中過世，又因家中火災燒燬所有文件，家人也都搬離原來住的地方，她則嫁到東河泰源，兄弟姐妹失聯38年。

3年多前，二哥巧遇同鄉，希望能找到家人，輾轉找到五妹陳秀蘭，得知父母都已去逝，非常感慨，也非常想念台東家人，陳秀蘭花了1年多時間四處奔走，希望為二哥辦理相關證件，但都不得要領，最後找上移民署台東服務站專員陳允萍。

陳允萍是台灣民眾黨台東縣立法委員參選人，目前請假跑選舉，他說，雖然原住民不能投票給他，但是看到陳秀蘭徬徨無助，還是放下所有的事伸出援手，目前國內相關文件都已辦妥，分離38年的陳家可望再聚首。

(中時 )