紀紫葳（中）以覆盆子當內餡，切合題意的父親節蛋糕，榮獲金手獎肯定。（巫靜婷攝）

時尚造型科學生（右起）陳秀婕、周鈺蔚、胡軒、夏靜雯，以紮實冷燙功夫，包辦冠、亞、季、殿軍。（巫靜婷攝）

苑裡龍德家商傳捷報，餐飲管理科高三學生紀紫葳參加108學年度全國技藝競賽榮獲金手獎，切合主題的「父親節」的蛋糕，深獲評審好評；時尚造型科4名學生陳秀婕、周鈺蔚、胡軒、夏靜雯，參加美髮國際競賽，包辦冠、亞、季、殿軍，紮實的冷燙功夫，未來將充分應用於職場。

紀紫葳高一接觸烘焙後，對烘焙產生濃厚興趣，立志要當烘焙選手，苦練2年，終於成功在全國賽事嶄露頭角，參賽作品畫有父親的卡通圖案，笑瞇著眼十分和藹，俗話說「女兒是爸爸上輩子的情人」，以覆盆子當內餡，她說，「酸酸甜甜」的滋味，就像和爸爸的感情一樣，家人也十分肯定她的好廚藝。

紀紫葳說，練習過程失敗很多次，當初沒想到自己會得獎，最終以切合題意取勝，得知自己獲獎感到不可思議。她的優秀表現也獲得校方頒贈獎金1萬元勉勵，她表示，憑著獲獎成績，未來技優加分，想錄取弘光科大食品科技系繼續深造。

時尚造型科學生陳秀婕、周鈺蔚、胡軒、夏靜雯，參加2019年台灣世界盃髮型美容美睫美甲紋繡競賽，在「標準冷燙組」與40多名國際選手同台競技，以紮實的基本功，成功包辦冠、亞、季、殿軍，周鈺蔚未來想當新娘祕書，努力鑽研彩妝搭配美髮專業闖出一片天；陳秀婕目前已在業界打工，未來想在美髮造型設計繼續升學、專研技藝。

(中時 )