新北市社會局規畫一系列「晚年人生我做主」工作坊，10日舉行宣傳記者會，邀請市長侯友宜與長者們對談，推廣人生有規畫，最後終能笑著離開。（葉書宏攝）

新北市社會局規畫一系列「晚年人生我做主」工作坊，10日舉行宣傳記者會，邀請市長侯友宜與長者們對談，推廣人生有規畫，最後終能笑著離開。（葉書宏攝）

新北市社會局規畫一系列「晚年人生我做主」工作坊，10日舉行宣傳記者會，邀請市長侯友宜與長者們對談，推廣人生有規畫，最後終能笑著離開。（葉書宏攝）

新北市推廣「晚年人生我做主」

新北市社會局今年6月起規畫一系列「晚年人生我做主」工作坊，吸引超過1500人參加，今（10日）舉行宣傳記者會，邀請市長侯友宜與長者們對談，侯友宜提到，面對生死就是面對、接受、處理、放下，「自己人生自己決定！人生有規畫，最後終能笑著離開。」

據亞東醫院今年10月調查，達85.2％的銀髮族表示「主動與家人討論身後事」很重要，卻又礙難啟口。新北市為鼓勵長輩以正向面對人生，今年6月起規畫一系列「晚年人生我做主」工作坊，在永和、淡水、板橋、三重等10區巡迴講座，包含財務規畫、健康養生及生活法律和預立遺囑、醫囑等。

記者會邀請侯友宜與70歲王洪月華及其大兒子王明凱對談，王洪月華分享說，36歲那年，車禍奪走丈夫的性命，將丈夫送的定情物耳環、手錶、旗袍等裝在一卡小皮箱內，還有媳婦將她的結婚照轉印在化妝包上，就帶著小皮箱去旅行，「要帶著先生的愛去環遊世界！」

王明凱提起父母開車外出，卻遇上死亡車禍，感慨的說：「你永遠不知道明天和意外誰先到來！」王洪月華在「告別練習」書上留下一封親筆寫的信，信中除了對兒子滿滿的愛之外，也明確交代身後事。

侯友宜對於「晚年人生我做主」的倡議非常有感，他說從事高風險的警察工作，看過太多的生死，因此交代妻子，萬一有天中槍危及生命，不要插管急救，他還提到，對於88歲的岳母，因急救插管多痛苦2周，一直深覺遺憾。

侯友宜引用聖嚴法師的話說，面對生死，他的觀念就是面對、接受、處理、放下，從王洪月華的分享中，「代代箱傳」裡的信物是對丈夫的思念，給兒子的一封信是對孩子的愛，他常感恩父母的栽培和訓勉：「自己人生自己決定！」因此也要與參加工作坊的朋友分享，人生有規畫，最後終能笑著離開。

亞東醫院加護病房主任洪芳明表示，在加護病房中常見家屬為了長者是否插管急救而意見不一，「救是愛，但不救也是愛！」但最後若是無效的醫療行為，其實對病人徒增痛苦而已。

(中時 )