蘋果（Apple Inc.）又被對手致敬了！作為手機及相關產業的指標企業，蘋果產品上的工業設計時常成為競爭對手學習的對象。繼iPhone、MacBook、iMac、Apple Watch相繼成為競爭對手模仿的焦點後，最新雀屏中選的就是帶起真無線耳機風潮的AirPods無線耳機！

根據《GSM Arena》報導，OPPO子品牌realme即將在12月17日發表一款新品Buds Air真無線耳機。從曝光的宣傳圖來看，外型簡直跟第一代、第二代AirPods如出一徹，無論是在耳機設計上以及充電盒的設計上，跟AirPods的相似度都逼近100％，宛如失散的雙胞胎。

realme將發表的Buds Air真無線耳機提供多色選擇。（摘自GSM Arena）

外型上可以快速辨識兩者之處，或許就是在realme Buds Air的充電提示燈跟配對按鈕都是為在前方，而AirPods第二代則是充電提示燈在前方，配對按鈕則是在後方。另外就是realme Buds Air除了提供白色之外，還有黑色跟黃色的選項（AirPods至今都只有推出白色款式）。

(中時電子報)