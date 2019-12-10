「雙11購物節」、「黑色星期五購物節」剛落幕，又即將有「1212購物節」，年末購物季正夯，大至品牌電商、小至個人賣家都搶搭熱潮推出優惠。警方提醒，民眾開心撿好康之餘，更要提防詐騙集團趁亂下手。根據刑事局統計，近年網路購物衍生的「假網拍」及「ATM解除分期詐騙」雙雙高居詐騙排行榜前3名，占詐騙案件總數4成以上。

為提醒網購族開心購物不上當，刑事局特別提出防詐3絕招：

第一招：購物平台要慎選，私下交易要拒絕。臉書、LINE缺乏安全交易機制，在社群平台上跟陌生網友買東西缺乏保障，刑事局165反詐騙諮詢專線每周都會公布高風險賣場名單，臉書幾乎周周上榜，被騙件數高達總件數9成以上，網路購物還是透過具知名度且商譽良好的電商較安全。

另一方面，由於詐騙集團會盜用優良賣家帳號，利用「私下交易免手續費」話術引誘民眾匯款到歹徒帳戶，如果能善用購物平台提供的第三方支付機制，對買賣雙方都會更有保障，千萬不要為了貪小便宜而同意私下交易 。

第二招：優惠訊息要查證，高價商品要面交。詐騙集團會隨機盜用民眾臉書帳號張貼優惠購物訊息，謊稱有門路買到便宜熱門3C，意者可自行加LINE連絡，等被害人上鉤後，再以優惠即將截止、距離太遠不方便面交等理由要求被害人先行匯款，收到款項就人間蒸發，因此對於親友臉書、LINE所傳送的優惠購物訊息，務必當面或電話確認是否真實，購買高價商品也務必要求面交。

第三招：資安風險要牢記，電話詐騙要提防。詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易個資，再假冒賣場、銀行客服人員打電話行騙，誆稱內部作業疏失導致多扣款，引誘民眾操作ATM，進而詐財得逞，民眾使用電子商務服務時，應建立個資可能外洩的風險觀念，接到自稱賣場、銀行客服的陌生人來電更要提高警覺，千萬不能因為對方說的出自身購物資料就輕信其身分，應牢記ATM沒有任何解除或設定功能，陌生來電要求操作ATM就是詐騙！

(中時 )