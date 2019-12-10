伴隨新單、利基產品推展漸收成效，國碳科（4754）、長興（1717）、和桐（1714）出貨動能走堅，11月業績齊步推進。其中，國碳科11月營收0.49億元，月增9.7％；長興11月營收34.49億元，月增5.94％；和桐11月營收22.38億元，月增1.8％。

此外，東鹼（1708）11月營收3.48億元，雖月減4.18％，但因產能回復貢獻，業績表現較去年同期成長42.1％。東鹼硫酸鉀營收占比約五成，純鹼代理約20％，散裝航運則約26％。先前擁有13艘輕散裝船均已出租，今年有2艘船加入營運，船隻總數推進至15般艘。

國碳科為防火工程暨塗料廠供應商，去年防火塗料營收比48.9％、防火材料30.68％，防火工程17.46％、阻燃劑約2.69％。不受貿易戰衝突影響，前三季營收逆勢成長25％，獲利年增15.27％，EPS 2.78元。

國碳科因產品具歐美UL、FM、Intertek、國內CNS及大陸3C等認證，大陸市場防火法規日趨完善，有利加速防火材料應用落實，潛在開發利基活絡。

因應長期接單佈局，國碳科斥資3.3億元購置蘆竹廠辦合一新廠，除舊廠部份產品遷至新廠生產，也投入新產品研發，視接單適度擴產。

此外，和桐事業版圖包括化學品76.68％、油品20.76％及水泥2.53％；其中，化學品主要產品為LAB、LAS/AES（醇醚磺酸鹽）等。

和桐三套LAB設備年產能約35萬、居全球第二大。明年日本LAB（直鏈烷基苯）廠有關廠計劃，無法去化原料NP（正烷屬烴）將銷往其他亞洲區域，原料供應無虞，有利生產成本控管。

(工商 )