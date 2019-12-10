公園旁約40坪圍籬空地雜草叢生、垃圾堆置，影響市容外，垃圾產生的惡臭也使民眾須掩鼻而過，民怨四起。（戴上容攝）

新北市三重區碧華公園是民眾喜愛的休憩場所，公園旁約40坪圍籬空地雜草叢生、垃圾堆置，影響市容外，垃圾產生的惡臭也使民眾須掩鼻而過，民怨四起。新北市議員王威元日前舉行會勘，後續由市府將荒地整平為綠地，預計明年一月中前完工。

碧華公園前幾年由三重區公所斥資1600萬元規畫整建，將公園步道、樹木及排水系統重新整理，引進新式兒童遊具及人工沙坑，公園特別以碧華布街主題設計三隻可愛的布牛雕塑，吸引大批親子族群至公園同樂，是附近民眾最佳休憩場所。

市議員王威元表示，三重都會區地狹人稠，綠地取得不易，該處地原屬私人，近期納入新北市工務局養工處名下，卻疏於管理，隨處可見垃圾堆置、亂種菜、汽機車亂停等亂象，是地方頭痛問題，希望透過這次綠美化解決社區毒瘤。

新北市工務局回應，區公所規畫後，將上呈給新工處進行預算補助；三重區公所表示，近期會先清除垃圾、填平該地高低不平問題，初步規畫種植灌木，將參考地方人士意見納入設計，上呈後會盡快發包廠商綠美化，預計明年一月中前可完工。

(中時 )