高雄市議會副議長陸淑美。（中評社）

選戰將進入最後一個月，國民黨總統候選人韓國瑜逐步完成藍軍整合，外界關注藍營「最後一塊拼圖」、前立法院長王金平是否歸隊？對此，高雄白派的市議會副議長陸淑美表示，12月28日陸淑美女兒、國民黨立委候選人黃韻涵有一場造勢大會，王金平答應會來，那天是一個不錯的時機。

根據《中評網》專訪，陸淑美指出，王金平不選後，很多人都去問王金平「有沒有要交代支持誰？」王金平的意思是說，希望藍軍直接回歸，他個人沒有要去阻擋大家「不要去支持誰？」或指導「要去支持誰？」王金平覺得候選人還要憑自己的誠意去感動別人，讓別人發自內心去支持。

陸淑美說，她女兒亦即高雄立委候選人黃韻涵12月28日有一場造勢大會，她已經把邀請函寄給高雄市副市長李四川，王金平也答應會來，那一天會是不錯的時機。

而高雄的白派在此次大選會動起來嗎？陸淑美表示，大家彼此互相體諒，至於農會系統蕭漢俊理事長那邊，王院長倒是沒有特別指示。

(中時電子報)