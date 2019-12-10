台東縣政府一站式產業輔導辦公室，今日舉行成果展，縣長饒慶鈴宣布將釋出1萬坪工業用地，協助台東產業升級。（莊哲權攝）

為協助青年創業，台東縣政府設立一站式產業輔導辦公室邁入第5年，今天舉行成果展，縣長饒慶鈴宣布，將釋出近萬坪工業區用地，供食品與飲料製造業優先承租，以增加農產品產值；但她強調，此舉並是不要複製西部的成功經驗，而是要打造出屬於台東的品牌。

台東縣政府為提供中、小、微型企業、返鄉及移居青年創業輔導，自2015年設立一站式產業輔導辦公室，蒐集近5300家次產業需求與問題，發現東西部經濟發展嚴重落差，台東勞動力閒置、外流傾向，二級製造業缺乏環境優勢，因此如何尋求當地食品工廠就地加工，刻不容緩。

「台東的東西最好留在台東加工」，饒慶鈴說，台東農業技術純熟，但是大部分停留在一級產業是最大的瓶頸，為了增加農產的整體產值，近期內將陸續釋出近萬坪縣有工業區土地，部分設定地上權供食品製造業與飲料製造業優先承租，以增加農產品產值，並穩定農民收益。

她說，台東不要工業汙染，也不是要複製西部的成功經驗，希望來台東的投資者不要帶著西部的眼光來大量複製產品，台東不要快經濟，要屬於台東的慢經濟，歡迎投資者來台東生產台東的故事和產品。

財經處預估，這次釋出工業區土地如完成開發，廠商將投入3億元以上設廠、可增加150名就業人口，並創造每年5億元以上的產值。

(中時 )