北市警集體貪汙案 承審法官升高院 18:002019/12/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 司法院人審會今決議法官調任案，其中上周將北市中山警分局員警集體包庇酒店案重判的台北地院庭長葉力旗升任高院，該案受命法官陳思帆升任北院庭長；司法院刑事廳長蘇素娥任士林地院院長、原院長蔡彩貞調任最高法院法官。 此外，高院法官兼庭長徐福晋、法官吳冠霆、高院臺中分院法官張恩賜、司法院資訊處處長王金龍等4人，則調派最高法院。 (中時 ) #法官 #高院 #庭長 #北市 #司法院 #北市警集體貪汙 #集體貪汙 #中山警分局 #包庇酒店 #陳思帆 也許您會感興趣 推薦閱讀 員警集體貪汙包庇酒店 3所長都判無罪 14:542019/12/06 社會 台韓司法互助 韓籍教授性騷擾案可獲賠償 15:352019/12/06 社會 集體貪汙 天下第一分局7警重判 04:102019/12/07 社會新聞 辱警「下面硬起來」 退休公務員賠2萬 07:512019/12/08 社會 馬辣麻辣鍋4內鬼吞307萬 認罪獲緩刑確定 07:472019/12/08 社會 示威者中環堵路擺遮陣 高院入口起火 19:122019/12/08 兩岸 索建商1717萬回扣 新北議員陳科名延押 15:492019/12/09 社會 前桃議員張肇良涉詐助理費貪汙 判無罪 16:472019/12/09 社會 討債怒焚鵝肉店釀2死 主謀二審判15年 10:442019/12/10 社會 因應憲法訴訟 司法院組織修法 17:272019/12/10 社會 社會熱門新聞 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 多年前遭父丟包負氣躲西班牙至今回台有望 父抱38年遺憾亡 - 社會 成人網看「女神騎馬」女大生驚見自己正在騎... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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