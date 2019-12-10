司法院人審會今決議法官調任案，其中上周將北市中山警分局員警集體包庇酒店案重判的台北地院庭長葉力旗升任高院，該案受命法官陳思帆升任北院庭長；司法院刑事廳長蘇素娥任士林地院院長、原院長蔡彩貞調任最高法院法官。

此外，高院法官兼庭長徐福晋、法官吳冠霆、高院臺中分院法官張恩賜、司法院資訊處處長王金龍等4人，則調派最高法院。

(中時 )