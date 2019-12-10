立法院10日三讀通過了《羈押法》修正草案，法務部發出新聞稿表示，這次修法是以與國際趨勢接軌，強化被告人權保障為主軸，並建立被告的申訴及司法救濟制度，具有促進獄政現代化，提高管理處遇效能，強化吸引人才誘因等效益。

法務部指出，這次修法重點包括，增訂看守所人員執行職務，應符合比例原則、尊重被告尊嚴及維護其人權，並明定不得長期單獨監禁。另增訂於看守所設獨立的外部視察小組，落實透明化原則。

增訂看守所得對被告施用戒具、施以固定保護或收容於保護室的要件、程序及期限，以及安排醫事人員評估其身心狀況，並提供適當協助的規定，以維護人權。

為保障被告權利，明定看守所人員得使用法務部核定的棍、刀、槍及其他器械為必要處置的要件。

看守所作業收入基於「取的收容人，用的收容人」的精神，修正作業賸餘由現行37.5％提高至60％充被告勞作金。另明定延長作業時間應經被告同意，並應給與超時勞作金；以及明定被告因作業或職業訓練而有傷亡情形者，應發給補償金的規定，以強化其保障。

增訂看守所依其規模及收容對象、特性，得在資源可及範圍內備置相關醫事人員，於夜間及假日為戒護外醫的諮詢判斷，並由衛生主管機關定期督導、協調及協助改善衛生醫療相關事項。

為保障被告通信、投稿權益，參照司法院釋字第756號解釋意旨，明定看守所檢查被告的書信，係為確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除其書信內容的情形。另為使被告應能獲得保密及有效的法律協助，規定被告與其律師、辯護人的通信、接見，無論所涉訴訟或程序種類為何，應符合開拆不閱覽，監看不與聞的精神。

因應司法院釋字第653號及第720號解釋，增訂，「陳情、申訴及起訴」相關規定，確認看守所與被告所衍生的公法上爭議，除法律另有規定外，循申訴、行政訴訟途徑解決，保障被告相關救濟權利。

法務部強調，這次羈押法的修正業參酌社會各界意見，修正幅度的大，所涉議題及資料的多，均屬前所未有，除有助於被告人權保障目的的達成外，亦突顯政府對於獄政法制改革的重視及誠意。但是修法只是一個起點，如何將修法的精神、意旨落實於實務運作係更為重要的課題，期待我國能朝向先進獄政國家的目標邁進。

(中時 )