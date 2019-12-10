美國國會正全力推動一項國防立法，將禁止聯邦資金採購大陸製的巴士與軌道列車等。

《華爾街日報》報導，參眾兩院的兩黨國會議員已就國防授權法案（NDAA）達成共識，將禁止動用聯邦資金購買陸製巴士和軌道列車，但現有合約不受影響。

這項立法將影響兩家陸企的美國子公司，分別是中國國營企業中國中車公司和民營企業比亞迪股份有限公司（BYD Co.）。中國中車近來積極進軍美國軌道列車市場，年銷售額估計達180億美元；比亞迪則透過子公司BYD Motors LLC.，向美國市場銷售電動巴士。

香港經濟日報報導，股神巴菲特是大陸電動汽車品牌比亞迪（BYD）大股東，可能也受此法案波及。巴菲特投資的波克夏·海瑟威公司2008年斥2.32億美元買入比亞迪約25%股權，當時比亞迪還名不見經傳。如今比亞迪已成為大陸最大電動車製造商，產品包括巴士，公司還成功走出去開拓美國市場。巴菲特持的有比亞迪股份，成為巴菲特在美國境外最賺錢一筆投資。

比亞迪在美國加州洛杉磯以北的蘭開斯特設有工廠，聘僱800人左右 。哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，比亞迪已向美國14州售出約350輛電動巴士。

(中時 )