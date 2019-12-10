新北市議員張錦豪爭取，安排萬里國小師生走出教室至「國立台灣科學教育館」及「新北歡樂耶誕城」活動現場實地探索體驗。（張錦豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市議員張錦豪爭取，安排萬里國小師生走出教室至「國立台灣科學教育館」及「新北歡樂耶誕城」活動現場實地探索體驗。（張錦豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

新北市萬里國小今（10）日舉辦108年度「走出教室趣學習」校外教學活動，座落於北海岸的萬里國小，學生外出旅遊機會不多，經由市議員張錦豪爭取，提供遊覽車及餐盒，安排學生走出教室至「國立台灣科學教育館」及「新北歡樂耶誕城」活動現場實地探索體驗。

參加活動的學生表示：經由這次校外教學，讓學習更加有趣也有滿滿的收穫及美好的回憶。

張錦豪在議會質詢時曾表示，新北耶誕城吸引大批民眾前往參觀，也為周邊商家帶來極大的商機，但一樣是新北市民，市府是否考慮將耶誕城移至離市中心較遠的萬里、金山地區或者是免費邀請這些市民到板橋參觀，以平衡城鄉差距，最後市府決定派車，免費載著市民前往參觀。

張錦豪說，金山、萬里及石門等地方，也是新北市的一部份，未來將為要求市府團隊，再作規劃時，不能獨厚市中心的地區，應注意城鄉發展，目前正在協議，燈節時是否要將部分燈飾挪至萬金石地區，讓市民朋友們可以互相交流，帶動全新北市的商機。

(中時 )