淘帝國際-KY(2929)2019年11月合併營收達8.35億元，較去年同月成長8.1%，持續改寫歷年單月營收新高，淘帝-KY看好年底消費旺季買氣持續將延伸至中國傳統年節，且隨著集團近年持續朝新零售轉型策略效益顯現，目前電商銷售金額已達整體比重7%，加上結盟戰略合作夥伴-上海創創文化公司在新零售經營銷售的專業與經驗，將有助於集團擴大在中國童裝市場的品牌占有率，希望3年內達到電商營收比重20%目標。

淘帝-KY集團積極擴展TOPBI品牌知名度與品牌價值效益，同步擴張線下實體門市與線上電商代理商兩大銷售通路，透過定期提供旗下共25個經銷商系統性培訓，輔導實體門市優化市場行銷、存貨管理等面向，並即時掌握市場趨勢以進行門市形象與展店策略調整，帶動旗下品牌銷售據點超過1600家，加上淘帝-KY透過線上代理商強化在天貓、淘寶、京東等第三方知名電商平台的銷售表現，有效擴大TOPBI品牌在中國二三線城市的銷售與品牌滲透率，在秋冬服裝換季潮及雙11購物節效益加持下，成功帶動淘帝-KY單月合併營收連續5月保持月成長，更是連續3月創下歷年單月新高；累計前11月合併營收64.62億元，較去年同期成長5.99%。

根據前瞻產業研究院報告分析，預期2019年中國服裝電商市場規模有望突破1兆人民幣。

淘帝-KY表示，隨著90後逐漸進入父母親角色，對於個性、有態度的時尚品味也影響童裝向潮流化轉型，今年冬日淘帝-KY掌握新流行與新配色，以「創意玩家系列」金屬感的時尚秋冬兒童服飾，兼具保暖功能與自我風格彰顯，以率性有型的設計搶占孩童與家長的視覺焦點，淘帝-KY自設立便積極培養自主設計研發的團隊，除定期參加中國與國際的服裝產業博覽會，並即時追蹤國際時尚代表巴黎、東京、首爾等市場流行趨勢變化，並持續分析產品市場銷售訊息，進行童裝款式與規格之調整，並透過淘帝-KY柔性化供應鏈之實踐，成功濃縮生產製程至四周時間，提升時尚風格產品比重達40%，隨著品牌競爭力持續優化與較高平均單價的當季潮流產品推出，看好將帶整體營運規模進一步擴張。

隨著集團近年持續朝新零售轉型策略效益顯現，目前電商銷售金額已達整體比重7%，公司看好TOPBI品牌持續朝「快時尚」童裝風格轉型，憑藉供應鏈柔性化製造的即時設計研發並產製銷售之彈性，加上結盟戰略合作夥伴-上海創創文化股份有限公司在新零售經營銷售的專業與經驗，將有助於集團擴大在中國童裝市場的品牌占有率，希望能達到3年內電商營收比重達20%目標，為集團整體營運增添新動能。

(時報資訊)