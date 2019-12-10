設計師陳顥運用花朵傳達女性柔美特色，設計融入生活，在全球頂尖高手脫穎而出，拿下2019 New York Design Awards銀獎。（碧硯涵設計提供／盧金足台中傳真）

陳顥為百貨商場設計的作品，經過激烈評比，拿下2019 New York Design Awards銀獎。（盧金足攝）

設計師陳顥為百貨公司設計商場，天花板竟開出一朵朵燦爛的花，看起來有點像花蕊，又像綻放的花，發展成「萬花筒」也與當地的條通文化相呼應，該商場成為百貨亮點。（碧硯涵設計提供／盧金足台中傳真）

拚花地板有如箭頭引導消費者上門，展現設計玄機與趣味。（碧硯涵設計提供／盧金足台中傳真）

來自台中市的碧硯涵設計師陳顥，再度以台灣設計軟實力揚威海外！陳顥為百貨商場設計的作品，經過激烈評比，拿下2019 New York Design Awards銀獎，他將占地500坪空間，運用變化如萬花筒的花瓣，傳達女性柔美特色，地上採不規則圖形引導消費動線，設計融入生活獲評審青睞，在全球頂尖高手中脫穎而出。

碧硯涵設計負責人陳顥表示，為位在台北市新光三越南京西路店的百貨賣場設計銷售空間，跳脫傳統百貨櫃位的規畫，他仔細調查商場的消費習慣與動線，主題設定為年輕女孩子的服裝系列和配件，讓商圈有煥然一新的感覺，可以與時代接軌，搭上國際風潮。

「希望注入新與心的設計理念！」陳顥說，百貨公司寸土寸金，商場空間要發揮坪效，也要有成為地標的特色，抬頭一看天花板竟開出一朵朵燦爛的花，看起來有點像花蕊，又像綻放的花，發展成「萬花筒」也與當地的條通文化相呼應，該商場成為百貨亮點。

他認為，設計不是冷冰冰的規畫，而是賦予生命與溫度，傾聽每一個店家的需求等等，去做整合溝通，可將不同櫃位融合在共同空間，吸引消費者來購物，設計業就是最能帶來紅利的包裝業，不同的櫃位不是切割，而是經過計算後，呈現一座繽紛多元的魅力。

陳顥指出，現在很多商場、百貨公司設計大同小異，他希望設計的空間一眼看出去就有代表性，容易有記憶點，展現消費氛圍，但不能太商業化，還要有藝術和人文內涵，設計出有趣的作品，為城市公共空間提升品味，他覺得是很開心的事情。

他在設計時不只讓抬頭看到百花齊放的視覺，地板就以律動的拚花地板，希望像人一樣的走動，內有玄機的是拚花地板有如箭頭引導消費者上門，原來拚花地板第一層、第二次與第三層次的顏色，白色留白部分會讓客人慢慢的引導到賣場。

「潮流可以維持多久？」陳顥也反思，潮流的意義，要經各種美學與工法、歷史文化考驗，留下來永恆的經典與風格，才有繼續延續的價值，獲得歷史定義，他在設計作品時，重視量身打造的主軸，包裝成適合的條件，提供年齡層與消費者想要停下腳步的空間，設計「軟實力」，從日本一盒蛋糕或一個伴手禮，都因設計增值，設計無所不在。

陳顥對日、韓國在設計取勝，連泰國、大陸都躋身設計之都，台灣的設計實力能站上國際舞台，讓全球設計同業刮目相看，希望台灣的設計創意，讓世界看見，在國際舞台擁有令人驚艷的設計地位。

陳顥設計作品，在國際設計競賽屢獲大獎，包括餐廳設計獲得2018 Asia Design Prize韓國亞洲設計大獎、2017德國柏林商業空間設計大獎Berlin Design Awards零售空間類銀獎，以及台北新光三越賣場設計拿下2018 Asia Design Prize韓國亞洲設計大獎入圍獎等，近日又傳捷報，在2019 New York Design Awards榮獲銀獎大賞。

(中時 )