柯震東、隋棠、王柏傑。盧禕祺攝

王柏傑穿皮毛大衣熱得猛擦汗。盧禕祺攝

王柏傑穿皮毛大衣熱得猛擦汗。盧禕祺攝

郭子乾（左起）、柯震東、隋棠。盧禕祺攝

演員群在場景前。盧禕祺攝

隋棠、柯震東、郭子乾、姚愛寗、王柏傑。盧禕祺攝

導演賴俊羽（左）曾執導《愛情無全順》，這次執導《乩身》 。盧禕祺攝

影集《乩身》開拍記者會，出席演員柯震東、隋棠都認為是好劇本吸引他們來拍這齣戲

影集《乩身》今在中影文化城舉辦探班記者會，柯震東、王柏傑、隋棠、郭子乾、姚愛寗等出席。柯震東開拍前和導演一起去宮廟田野調查，角色情緒起伏大，怎麼揣摩？他打趣說，「情緒還可以啦，反正就是歷經一些風霜，現在在贖罪嘛，還滿好揣摩，滿像我的」。

劇中有武打戲，柯震東覺得是挑戰，因為5、6年沒拍了，主持人楊達敬問他上一次拍是何時？柯震東妙回：「都沒上映。」引來一陣笑聲。他坦言這次要拍武打戲，一開始滿害怕會受傷、動作肢體不協調，但在武術指導洪天祥帶領下蠻順利的，第1集他跟反派郭子乾有不少打戲，柯震東笑說：「郭哥也意料外的很好，他動作肢體流暢、身體很健壯」。

《乩身》影集根據作家星子的奇幻同名小說改編，首季將拍6集，粗估耗費1.8億台幣製作費，柯震東說，因為看了劇本對在地宮廟文化很有興趣，他飾演三太子的乩身，劇組設定他為「東方康斯坦丁」，每集會對付不同的群魔或惡徒，覺得是新挑戰所以接演；姚愛寗飾演柯震東的助理，個性迷糊白目。

近來把重心轉往家庭的隋棠也有突破性演出，飾演被神棍欺騙的風塵女子，還有個年僅9歲的女兒，複雜的角色背景極具挑戰性。「百變郭哥」郭子乾這次和新科金馬影帝陳以文攜手使壞，化身開設道壇欺世盜名的騙子神棍神龍太子，和陳以文飾演的大反派陳七殺一起入魔混世，與韓杰展開殊死鬥。

飾演「三太子」的王柏傑，他說導演賴俊羽描述他和柯震東會像《鬥陣俱樂部》中雙主角的虛實互動；王柏傑今天穿著劇中皮毛大衣及彩色花褲子亮相，有別上一部劇《罪夢者》裡大量裸露秀肌肉。被問會不會再秀肌肉？王柏傑笑說：「上次露太多，這次就被包緊。但如果導演後面有需要，我是不排斥啦。」問他是否有跟三太子先報備？他說有請教老師「如何不冒犯」，並且會去拜拜稟報。目前唯一在練習的是「咬著棒棒糖講話，而且要講得有點賤、又有點可愛；需要練習，因為我長得又不可愛」。

監製Rita表示，這個案子先完成第1集之後再與各個國際平台洽談，國外有《復仇者聯盟》，他們希望做成《附身者聯盟》的概念，年齡層在15至25歲愛看電玩的年輕人；星子的《乩身》系列小說已到第8集，因此會往下發展不同台灣神明的乩身加入，剛開始曾討論三太子要不要有形化，後來決定讓王柏傑做不同造型，像是第1集是留鬍子，下次出現可能不一樣。

特效由《返校》團隊製作，會是台灣過去較少看到的設計，例如柯震東手上的火，可能會像《奇異博士》的模樣。《乩身》結合台式傳統信仰與現代奇幻敘事，打造出融合神、魔、人、鬼的東方四界世界觀，從在地可見的尋常風景中，營造與現實極度貼近的魔法世界，廢墟、黑道堂口、大學校園、傳統市場、網咖、道壇，每個場景都充滿濃厚的台式風情，更被賦予全新的靈幻色彩，原著小說中三太子給韓杰的尪仔標法器，舉凡混天綾、乾坤圈、風火輪、火尖槍都將在影集中具象呈現。

(中時 )