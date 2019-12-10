一向支持公益的台南市下營國中，日前舉辦歲末二手義賣活動，全數所得捐贈認助華山基金會的年菜經費，10日上午舉辦捐贈儀式，由華山基金會下營站站長陳宛輿代表接受。下營國中校長楊永華表示，師生用行動支持在地，希望帶頭發起善的種子，啟動善念循環協力守護長輩。

下營國中師生認同華山基金會服務弱勢長輩，以鄉親助鄉親的理念，多年來歲末舉辦愛心義賣，將所得回饋公益團體，今年再度捐贈華山基金會，認助基金會的年菜經費，不少學生也將零用錢捐出響應。

楊永華在升旗典禮中向全校師生宣導響應公益，並呼籲更多在地企業共同支持華山基金會「愛老人計畫」年菜行動，一起為孤苦無依心靈注入愛的暖流。

陳宛輿表示，華山基金推出「愛老人計畫」年菜認購活動，每份年菜700元，內有原味香腸、苗栗紅棗、白木耳、麵線、紫菜、帶殼花生、肉鬆、年糕、芝麻荖、元宵共十樣年禮乾貨，希望善心人士踴躍贊助，讓獨居失依長輩在年節能享用年味美食，增添過年氣氛，感受社會各界的溫暖愛心。

(中時 )