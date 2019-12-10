法國在台協會主任公孫孟（左）致贈法國點心給桃園市長鄭文燦（右），雙方並進行交流。（市府祕書處提供／甘嘉雯桃園傳真）

法國在台協會主任公孫孟首次拜會市府，雙方就民主、文化、航太、青創和城市規畫交換意見，市長鄭文燦表示，2016年他曾與法國的建築學者及政府官員進行社會住宅、參與式預算、審議民主的交流，桃園市與格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區為姊妹市，雙方交流頻繁。

祕書處長顏子傑也邀請公孫孟，擇期參觀新明青創基地，法國在台協會成立的新創組織 La French Tech Taiwan 也選擇與桃園的該基地進行創新合作。

公孫孟上任後，首次拜會市長鄭文燦，他表示，目前的任務就是延續前主任紀博偉的工作，桃園與法國目前有如此密切的交流，都歸功於鄭市長積極的推動，身為外交官，他的職責就是不斷促成各項合作，他下次回法國，預計前往格市拜訪法拉利（Christophe Ferrari）主席。

公孫孟提到，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）非常重視新經濟與新科技的發展，他也想進一步向桃園引薦法國的公共運輸、能源等優質企業。

鄭文燦表示，台灣3大國籍航空也都有採用法國空中巴士的飛機，法商家樂福也在桃園建置全台最大的物流中心，他總是對外國的朋友說，這個世界因為有法國更美好，法國的民主價值、科技及美食，都是不可或缺的元素，希望公孫孟主任能繼續支持桃園跟法國的城市交流，也持續推展台法的合作。

另外，今年6月桃園市龍興國中足球隊也前往格市，觀賞4年1度的世界盃女子足球賽，並與格市青少年足球球會進行友誼交流。

(中時 )