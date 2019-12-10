世界衛生組織（WHO）於12月4日公布中國大陸於11月12日、22日各通報新增1例H9N2病例，此為中國大陸本流行季（十月起）首2例新型A型流感病例。疾管署提醒，國人前往中國大陸時，應落實「5要6不」原則，包含要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、不生食禽鳥蛋類或製品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥等。

疾管署表示，中國大陸這2例新型A型流感病例，個案間無流病關聯，其中1例為福建省三明市4歲女童，本年10月26日發病，病情輕微；另1例為安徽省阜陽市5歲女童，11月12日發病，現已康復，「兩病例發病前皆曾有家禽、家禽屠宰場暴露史」。

疾管署指出，全球H9N2流感自2013年迄今累計39例，以中國大陸32例為多，其餘國家地區包括香港（1例，自廣東省移入）、埃及（3例）、孟加拉（2例）及阿曼（1例）；迄今累計1例死亡，致死率2.6％。

WHO表示，由於家禽及環境仍檢出病毒，預期仍會出現病例，惟評估病毒於人類間尚未具持續傳播能力，故人傳人傳播風險低。疾管署則表示，雖人類H9N2病例多為輕症，但今年3月首度有報告引起嚴重肺炎案例，為江蘇9歲男童，有活禽市場接觸史，民眾仍須保持警覺。

疾管署表示，目前將中國大陸安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

疾管署特別提醒，國人前往中國大陸時，應落實「5要6不」原則，5要包含：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

至於「6不」則為：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

疾管署也說，民眾返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員；返國後如出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。相關資訊可參閱疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

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