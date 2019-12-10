櫃買中心今（10）日召開上櫃審議委員會，通過應廣科技公司（6716）申請上櫃案

應廣科技公司主要從事微控制器之IC設計，申請時資本額2億17萬元，董事長為唐燦弼，推薦證券商是兆豐證券及元大證券。

應廣科技公司107年營業收入為4億6,675萬元，稅後盈餘為7,748萬元，每股盈餘為3.76元。108年前三季營業收入為3億4,508萬元，稅後盈餘為3,832萬元，每股盈餘為1.87元。

(工商 )