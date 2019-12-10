全台腹地最大OUTLET商場麗寶OUTLET二期將於25日起陸續登場，麗寶度假園區副董事長陳志鴻指出，二期斥資30億打造，預計新添JSMAXX精品複合店，首發推出LVMH集團旗下RIMOWA的79折OUTLET品，預計一、二期超過280個品牌，營業面積超過15萬平米，明年業績有望翻倍達60億元，來客數亦將衝破千萬人次。

陳志鴻表示，一期二期興建超過百億元，二期起會有綜合效益呈現，包括中小型會展等增加周間運營等消費，西區則在賽車飯店明年第一季登場後，有望帶動車商與企業教育訓練等會獎、會展商機，以過去一年達逾50場次活動，皆將成為OUTLET業績新成長動能。

陳志鴻說，目前麗寶度假園區200公頃開發案，在斥資30億打造OUTLET二期，以及明年首季賽車飯店登場後，園區未開發部分僅剩20公頃，他強調，儘管全台飯店業、觀光零售界對景氣相當悲觀，甚至不時有人賣飯店，但麗寶集團相對逆勢操作，不僅興建賽車主題飯店，明年再添200多間客房，且OUTLET二期加入40家精品、時尚、影城、書店等廠商，包括秀泰影城、金石堂書店、JSMAXX精品複合店等，均有助客人停留時間延長，客單提高等。

陳志鴻強調，未來也要在園區內舉辦國際會議，他認為，會獎與會展都是未來園區帶來新客層與高消費的趨勢，目前第一期25億元，二期25日起試營運，麗寶也配合強化國內企業員工旅遊與會議提案，預期一、二期outlet年營業額明年有望翻倍成長、上看60億元。

(工商 )