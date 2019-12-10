受惠業內外皆美！統一超商（2912）10日公告最新11月合併營收207.71億元，創下歷來同期新高紀錄，年增4.15％；累計前11月合併營收為2,336.63億元，亦創下歷史新高，年增4.54％。

針對成長動能，統一超表示，7-ELEVEN店數持續穩定成長，截至11月底全台已有5,623家門市，並以「社會廚房」為定位積極布局健康外食市場，也帶動一波商機；旗下轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、統一速達等也表現亮眼，挹注營收成長。

其中，在超商本業部分，統一超指出，呼應近年國人運動、健康養生趨勢，7-ELEVEN蒸地瓜穩定供貨且擴大販售店數，目前已超過1,700家店供應，也帶動蒸地瓜業績成長近三倍；另，近期推出適合冬季食用的溫沙拉新品，也帶動相關業績成長超過五成。

另，生鮮食品部分，運動健身人士的喜愛的雞胸肉仍持續熱銷，今年已累積銷售超過200萬份，帶動相關業績成長超過八成；米飯部分成長動能，則是來自輕食便當與泰式新品，提供多樣化的口味，帶動業績向上。

飲料部分，7-ELEVEN持續攜手大廠合作，開發獨家或領先上市的飲料新品，其中「果漾蘋果風味蘇打」吸引許多消費者購買嚐鮮，陸續推出的優惠活動也帶動業績成長。

此外，針對轉投資事業部分，統一超表示，海外事業菲律賓7-ELEVEN店數穩定成長，截至11月底已有2,798家門市，年增一成以上；星巴克在耶誕新品加持下也有成長；康是美則推出分享+1美麗+1、600件熱銷商品買1送1等優惠活動，加上雙11限時加碼抽韓國來回機票及網購活動等挹注，帶動門市及網路商城同步成長；統一速達亦受惠雙11買氣，業績提升。

展望12月，統一超指出，冬季氣溫變化大，7-ELEVEN將持續掌握溫熱體感商機，把握聖誕、跨年等重大節慶檔期，持續推出各式多樣化的生活提案，期望帶動另一波消費需求。

(工商 )