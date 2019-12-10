藍綠兩黨總統候選人上個月陸續提出生育政見，競相加碼育兒津貼成選戰主軸。10個民間團體今天齊赴立法院召開記者會，質疑發錢無法解決育兒家庭困境，主政者應該提出明確的改革方案，支持雙親共同育兒、落實友善生育職場、創造友善親子的共養空間。

生育改革行動聯盟理事長諶淑婷指出，現在孕婦有五天產檢假，爸爸或配偶卻沒有陪產檢假，另一半一直到進了產房，小孩快生出來了，還沒有進入狀況，不是驚慌失措就是默默在旁邊滑手機。這不是男性的原罪，而是因為沒有陪產檢假，也沒有完整的產前教育，在男人成為爸爸的路上支持他們。諶淑婷呼籲，各黨候選人應承諾給爸爸五天有薪的陪產檢假，「所有家長不分職業都享有一年七天有薪家庭照顧假」。

托育政策催生聯盟李庭欣則呼籲，若爸爸、配偶在媽媽產假期間或生產後兩個月內請育嬰假，第一個月可領育嬰留職津貼九成薪，讓雙親一起迎接新生，不必犧牲收入。

李庭欣指出，目前爸爸請育嬰假僅佔18％，與傳統上要求爸爸養家的文化有關，不過也有的家庭基於現實考量，通常爸爸薪水較高，若爸爸請育嬰假領六成薪對家庭收入衝擊太大，因此多是媽媽在請育嬰假。希望各黨候選人承諾，在新生兒剛出生前兩個月，給爸爸一個月九成薪的育嬰留職停薪津貼，在家庭動盪期間，支持家長雙方互相鼓勵陪伴。

台灣男性協會秘書長王泓亮也指出，父親作為陪產者、新生兒照顧者或哺乳協力者的角色並沒有被支持，孕婦手冊也沒有提供太多資訊，很多父親觀念已經轉變，想要陪伴孩子長大，卻因為缺乏資訊和學習機會，認為自己被排除，感到挫折。同時呼籲各黨候選人縮短整體工時，給父親五天有薪陪產檢假、新生兒出生前兩個月可領一個月九成薪的育嬰留職停薪津貼。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉指出，一年七天有薪家庭照顧假是基金會長年倡議的訴求，已經有許多修法版本躺在立法院，這部分修法技術不複雜，希望各黨候選人承諾選後立刻推動修法。另外，希望由國家「全額負擔勞工育嬰假期間社會保險費用」，預算大約只增加四億多，就整體預算而言額度不高，卻能保障請育嬰假的勞工年資延續，盼各黨候選人承諾選後立刻改革。

全國教保產業工會監事陳亮吟批評，灑錢無法解決托育品質或提升生育率，而且教保人員照顧別人的孩子，也有自己的孩子要照顧，教保現場常有挺著大肚子的教保人員，一天工時超過十二個小時、身心負擔沉重，還被雇主苛扣加班費，呼籲各黨候選人承諾落實勞檢，杜絕苛扣加班費、懷孕歧視等等問題。

台灣高等教育產業工會會員李佳蓉指出，自己曾遇過孕婦的雇主不肯幫他請職業代理人，讓他不得不在病床上做完工作。安排職代其實是雇主責任，但是很多雇主卻不負責，還把這個責任丟給要請產假、育嬰假的勞工，讓正在經歷孕產過程的勞工被同事抱怨、擔心隨時丟工作。政治人物勸婚催生，但面對這些問題國家做了什麼？李佳蓉呼籲各黨候選人承諾加強執法力道，要求雇主負起安排職代的責任，讓勞工安心行使自己的權益。

(工商 )