國道1號北上45公里處10日凌晨發生2死火車燒意外

國道1號北上45公里處10日凌晨發生2死火車燒意外，1輛連結貨櫃車追撞前方聯結拖板車，結果聯結貨櫃車的車頭起火燃燒，車上37歲及近2歲母女困在車上遭燒死，39歲歐姓駕駛則疑似未繫安全帶，從車頭噴飛至車道，送醫治療後昏迷，詳細事故原因仍需警方調查。

檢方傍晚和警方、家屬前往桃園殯儀館相驗，釐清案情，稍早歐姓駕駛父親到場，被問到怎麼會帶母女同行？他則說，不清楚。

此外被追撞的郭姓駕駛也以關係人身分到場釐清案情，對於媒體提問不發一語。

(中時 )