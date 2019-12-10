國道火燒車2死意外 檢方相驗釐清案情 18:072019/12/10 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 歐姓駕駛父親到場，被問到怎麼會帶母女同行？他則說，不清楚。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上45公里處10日凌晨發生2死火車燒意外 國道1號北上45公里處10日凌晨發生2死火車燒意外，1輛連結貨櫃車追撞前方聯結拖板車，結果聯結貨櫃車的車頭起火燃燒，車上37歲及近2歲母女困在車上遭燒死，39歲歐姓駕駛則疑似未繫安全帶，從車頭噴飛至車道，送醫治療後昏迷，詳細事故原因仍需警方調查。 檢方傍晚和警方、家屬前往桃園殯儀館相驗，釐清案情，稍早歐姓駕駛父親到場，被問到怎麼會帶母女同行？他則說，不清楚。 此外被追撞的郭姓駕駛也以關係人身分到場釐清案情，對於媒體提問不發一語。 (中時 ) #案情 #駕駛 #追撞 #貨櫃車 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 日岡山縣警方開設檢舉危險駕駛網頁 成功逮到違法司機 08:572019/12/06 國際 優步美國性騷擾案 去年超過3千件 13:052019/12/06 國際 美佛州珠寶大盜逃逸 警方飛車追逐爆槍戰4死 15:412019/12/06 國際 蘆竹海港路坍塌 警方封鎖交管 15:502019/12/06 社會 中科女保全員 遭廠區貨車撞捲入車底一度命危 16:552019/12/06 社會 林務局和警方聯手 奧萬大查獲山老鼠 18:032019/12/06 社會 日本將修法嚴懲在路上挑釁的危險駕駛 抓到立即吊銷駕照 19:472019/12/06 國際 快訊》中山高大追撞 貨櫃車起火燒死車上母女 07:522019/12/10 社會 中山高追撞 貨櫃車駕駛噴飛車外 眼睜睜看妻女遭燒死 08:452019/12/10 社會 國道火燒車奪2命 被撞司機不發一語做筆錄 11:062019/12/10 社會 社會熱門新聞 彭文正告蔡英文論文不存在 北院正式分案 - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 多年前遭父丟包負氣躲西班牙至今回台有望 父抱38年遺憾亡 - 社會 成人網看「女神騎馬」女大生驚見自己正在騎... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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