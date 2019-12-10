台南市議會定期大會10日一口氣完成二三讀程序，歲出首度突破1000億元的109年度台南市總預算案也順利通過，僅小刪2896萬多元。爭議最大由議員陳昆和等人提案的制定「臺南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例」，歷經協商後有條件保留待下次臨時會再提出。

市議會通過的明年度總預算案，歲入編列946億8043萬5000元，歲出編列1005億8043萬5000元，歲入歲出差短59億元。經過先前的聯席審查及二三讀後，共計刪除2896萬9000元。

其中，經發局補助台南市工商投資策進會辦理新開源展新機計畫2698萬元，在聯席審查時因爭議不少，被議員刪除僅保留1000元，但蔡旺詮等9位議員保留發言權。

昨天的二三讀中，該筆預算再度引發熱烈討論，多位議員都對工策會的功能頗有異議，議長郭信良留待最後討論時，根據聯席審查的意見，直接敲槌裁示保留1000元通過，讓原本還想發言的議員都嚇了一跳。

針對太陽能光電設施審查自治條例，大會也根據先前協商的結果，要求市府在台61線以東，盡速規畫一座20公頃以上的示範區，經過一段時間的實際設施後，讓民代及地方民眾了解，是否影響地方養殖業，以安民心。

至於目前已申請太陽能光電設施設置的公司行號或申請人，其案件暫時不予審查，待自治條例充分溝通及制定後，方能加以審查。

(中時 )