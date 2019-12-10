國民黨立法委員沈智慧日前在立法院委員研究室，聽取法務部政次陳明堂及主任檢察官詹常輝針對行政院提案「毒品危害防制條例部分條文修正草案」說明。沈智慧提出「毒品危害防制條例第4條、第6條及第31條之1條文修正草案」，修正建議。

國民黨現任立委沈智慧，針對毒品危害防制條例第11條，3、4級毒品持有20公克以上，若以市售分裝0．1公克1包，約分裝200包的處罰標準，經法務部提出主張處罰標準降至5公克、0．1公克1包，約50小包，沈認為應降到1公克、約10包的處罰標準。

此外，法務部修法將2級毒品刑責提高至無期徒刑或10年以上，罰金提高3倍至6千萬元，沈主張買賣毒品者最高可處死刑，罰金應提高10倍到2億元；校園毒品防治，法務部將3、4級毒品買賣上限由20公克降為5公克，沈建議將買賣的界限下降至1公克，解決校園毒品問題。

沈智慧說，有學生家長向她陳情說，「一向好好的孩子，怎麼突然就變了1個人，原來是和同學接觸毒品。」毒品氾濫可能導致台灣走向「自我毀滅」，應不分朝野、不分藍綠，全面防治校園毒品猖獗。

(中時 )