年關將近，年貨需求量大增，特別是農產品。關務署台北關9日公布在今年10月到11月間，陸續查獲逾9公噸的大陸乾香菇，市價約新台幣1000萬元。（翻攝畫面）

年關將近，年貨需求量大增，特別是農產品。關務署台北關9日公布在今年10月到11月間，陸續查獲逾9公噸的大陸乾香菇，市價約新台幣1000萬元。（翻攝畫面）

年關將近，年貨需求量大增，特別是農產品。關務署台北關9日公布在今年10月到11月間，陸續查獲逾9公噸的大陸乾香菇，市價約新台幣1000萬元。（翻攝畫面）

年關將近，年貨需求量大增，特別是農產品。關務署台北關9日公布在今年10月到11月間，陸續查獲逾9公噸的大陸乾香菇，市價約新台幣1000萬元。（翻攝畫面）

年關將近，年貨需求量大增，特別是農產品。關務署台北關9日公布在今年10月到11月間，陸續查獲逾9公噸的大陸乾香菇，市價約新台幣1000萬元。（翻攝畫面）

年關將近，年貨需求量大增，特別是農產品。關務署台北關9日公布在今年10月到11月間，陸續查獲逾9公噸的大陸乾香菇，市價約新台幣1000萬元，貨品依海關緝私條例查扣物品，也呼籲消費者購買時，除了考量價格之外，也要注意產地。

財政部關務署台北關表示，香菇為民生重要需求產品，在年節期間需求量更是大增，不肖業者利用年關將近，市場需求量大，為了牟取厚利而冒險走私，嚴重衝擊國內香菇農產業，海關光是在今年10月、11月期間執行快遞進口專區理貨區稽查勤務時，就查獲多起大陸產制的乾香菇闖關案件，共計有1424袋，總重量約為9025.12公斤，市價約新台幣1000萬元。

台北關表示，大陸香菇因未經農藥、重金屬殘留等檢驗，與台灣香菇品質有差異，食用後恐有影響身體健康之虞，呼籲消費者在購買前，除了考量價格之外，也要特別注意產地，以免買到未經檢驗的大陸香菇，食用後花錢又傷身。

台北關指出並提出呼籲，大陸目前為非洲豬瘟疫區，民眾不管是從網路訂購相關產品，或從大陸返台時，攜帶火腿、香腸等製品，均會遭到重罰，國人不要貪圖便宜以身試法。

(中時 )