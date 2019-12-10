陳子玄5個月前抱怨老公騙很大。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

陳建隆當時親自回應陳子玄。（圖／翻攝自陳子玄臉書）

29歲台劇女星陳子玄4年前和大她15歲的陳建隆結婚，育有一子，男方原本是《戲說台灣》班底，登記結婚後已淡出演藝圈，經營自己的新事業，夫妻倆原本常在臉書曬恩愛與家庭日常。今(10日)傳出離婚，然今年7月陳子玄就吐露被老公騙，原來是陳建隆婚後發胖太多，讓陳子玄說：「婚前婚後騙很大」。

陳子玄2016年9月閃電丟出雙喜訊息，透露早在一年前和陳建隆登記結婚，而自己順利懷孕，並在2017年生下兒子棉花糖，今年7月陳子玄發文說翻到老公交往3個月時照的合影，「想想我們的初衷 ，得眼眶濕濕的 ⋯⋯⋯親愛的，你怎麼可以就這樣變了？一眨眼變的這麼胖呢？」

陳子玄當時控訴老公婚前婚後騙很大，陳建隆還親自曬出擠出三層下巴的照片，說：「又在逼我亮這張⋯⋯我減肥你就煩腦了，傻傻的你」，夫妻倆藉抱怨之由曬恩愛之實，當時兩人婚姻看來無異狀，怎知今傳出已簽字離婚，讓不少粉絲傻眼。

(中時電子報)