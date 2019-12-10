馬來西亞拿督陳榮洲局紳以「牙醫VS 商人」為題，與金大學生開講。（金大提供／李金生金門傳真）

馬來西亞拿督陳榮洲局紳日前與金大學生以「牙醫VS 商人」為題開講，並與金大校長陳建民簽署產學合作（實習）的合作意向書，允諾提供新台幣20萬元獎學金，鼓勵青年學子用創意參與地方觀光建設。

畢業自台北醫學大學的陳榮洲，目前擔任馬來西亞金石地產董事長、吉隆坡國際牙科中心創辦人，事業體系跨足Holiday Inn Express Kuala Lumpur、Ibis KLCC Hotel、Ibis Melaka Hotel、Victoria Specialist Hospital，在地產、旅遊、飯店、醫療等領域都有相當成就。

金大指出，陳榮洲不僅事業成功，平日更熱心公益，長期關注和資助孤兒院、戒毒所，曾榮獲馬國星洲企業楷模獎，並獲馬來西亞沙巴元首封賜太平局紳及拿督等榮銜。

陳榮洲在拜會金大校長陳建民時，提出3個承諾，包括免費提供場地讓金大在馬來西亞設立招生辦事處、提供金大任何科系學生至馬來西亞實習名額和免費食宿、提供總金額達新台幣20萬元的獎學金，鼓勵金大學子發揮創意參與地方觀光建設。主題涵蓋：（1）金門拱門創意設計比賽；（2）旅遊城市設計比賽。目標則是在發展金門旅遊觀光的導向下，為金門規畫旅遊特色景點，尋找最適合國際5星級酒店進駐的地點，並分析其利弊得失。2項比賽第1名將頒給獎學金5萬元，第2名3萬元，第3名2萬元。

陳榮洲希望金門大學能與在地發展緊密結合，深化「智庫」的關鍵角色，提供實習機會則是希望為金門培養兼具專業知識與專業技能的頂尖人才，更希望透過提供免費辦公處所，協助金大在馬來西亞開拓生源，招募更多優秀僑生以及金門籍子弟來金門就學。

(中時 )