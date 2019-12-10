LINE已是民眾最廣為使用的即時通訊APP，看準其滲透率，並為讓信用卡客戶對自身累積的紅利點數有更多元的使用選擇，台新銀行宣布，領先同業推出信用卡紅利點數兌換LINE POINTS服務，加入台新LINE官方帳號，並完成個人化服務綁定，在LINE上簡單兩個步驟，就可依兌換比例立即將信用卡紅利點數兌換為LINE POINTS。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，這次串連信用卡紅利點數與LINE POINTS二大點數生態圈，透過API串接達成點數「即換即用」，客戶完成兌換後可立即購買貼圖或是在實體商店中折抵消費。透過信用卡紅利點數可兌換為LINE POINTS，串聯民眾線上與線下的消費行為，同時滿足快速消費的行為模式。這次結合「點數經濟」與「開放銀行」二大趨勢，首創信用卡紅利點數兌換LINE POINTS即換即用服務，相信可為客戶創造更便利、直覺的使用體驗。

包國儀指出，台新銀行LINE官方帳號自2018年推出，至今已累積三百多萬名好友，台新銀行LINE官方帳號所推出的多項個人化服務大受好評，其中最多客戶推薦使用的就是信用卡即時消費通知，為卡友每筆刷卡消費提供最佳保障。存款客並反應特別愛用LINE快速查詢臺、外幣帳務餘額，同時搭配「外幣到價通知」功能，還可完全掌握換匯的最佳時機。

另有用戶曾分享因臨時需要現金但忘了帶提款卡，幸好可隨手利用LINE無卡提款功能就近提領現金，台新LINE官方帳號就像身旁多了一個24小時的金融小助理。包國儀強調，為慶祝LINE官方帳號突破三百萬好友，特別推出「台新LINE許願池」活動，民眾只要到台新LINE官方帳號中票選最想要的LINE個人化服務，獲得最高人氣的個人化服務。未來台新銀行將持續用心傾聽消費者的聲音，順應客戶的生活習慣，串連更多元的生活圈，提供民眾融入生活、即時又便利的金融服務。

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