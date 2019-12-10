英國12月12日舉行國會大選已進入倒數計時，保守黨黨魁、英國首相強生與在野領袖皆在最後衝刺期竭力拉票，這場關鍵性的選舉將牽動英國的未來。執政的保守黨若贏得多數，代表明年1月正式脫歐，若保守黨在此次選舉失利，英國可能走向二次公投。

儘管民調顯示強生領導的保守黨位居領先，但仍有五分之一的選民尚未作出決定。這場大選尤其令人難以預料，因長期以來脫歐的紛擾已削減人民對傳統政黨的忠誠度。

如果保守黨在國會下議院650席搶下326席以上，意即拿到國會多數權，這使強生能夠主導國會通過他先前與歐盟協商的脫歐協議，代表英國終於可在1月底脫離歐盟。

一旦英國脫歐，到2020年12月的過渡期，英歐之間大致維持現狀，雙方將利用這段期間進行自由貿易協議談判。一些人擔憂，屆時可能面臨過渡期結束仍沒有貿易協議出爐的窘境。

但是，若保守黨未能贏得國會多數，英國將面臨沒有任何黨拿下多數的僵局國會（hung parliament）。這時強生必須尋求結盟組閣或辭職下台。有鑑於強生在國會並沒有明確盟友，他若辭職下台，預料工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）將試著合組政府。

如果柯賓能夠組閣，在小黨聯合支持下將進行二次公投。柯賓曾表示，希望3個月內談妥新的協議，6個月內交付公投。

(工商 )