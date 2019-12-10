聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股10日並未延續前日漲勢，反倒量縮重回區間震盪，然以技術面來看，雖大盤未延續9日漲幅出量續攻，但並未跌破5日均線，因此本周若守穩5日均線11,600點，後續台股仍有望再度挑戰前高。

就資金面的角度觀察，台股短線要明顯出量並不容易，因台股進入財報空窗期，加上15日中美的關稅充滿不確定性，導致市場觀望意味濃厚，買盤並不積極，且總統大選及投信作帳行情皆屬於「非實質性」利多，短線要吸引大量資金流入機率偏低。

個股方面，本周納入投資組合的晶技，受惠5G應用，預估2020年業績及獲利皆可出現大幅成長，利多持續發酵下，10日買盤大量湧入，爆量直逼漲停，惟需留意短線急漲後的獲利了結賣壓。

雖大盤10日表現疲弱，但個股強者恆強，眾多強勢股持續強勢上攻，包括威剛因11月營收創近14個月新高，終場大漲5.71％，晶技同樣受惠5G題材發酵，盤中一度直逼漲停，終場上漲8.51％，久元因11月營收創歷年同期新高，連2日跳空大漲。

操作上則以個股表現為重，強勢股震檔整理後再度出量轉強為選股方向，然在15日美對中關稅結果出爐以前，建議投資人仍以短線操作為主。

(工商 )