倫元投顧分析師陳學進表示，台股10日開低震盪走低，終場下跌32.93點，跌幅0.28％，收在11,627.84點，櫃買指數亦同步收黑，終場走跌0.03點，跌幅0.02％，以146.59點作收。

三大法人方面，外資轉賣27.32億元，投信續賣1.5億元，自營商續買1.71億元，外資於台指期貨市場上則同步減碼8,466口多單，累計淨多單部位為43,270口，心態呈現中性偏多不變。

雖然中美新一輪關稅步步逼近，眼看距離不到5天的時間，美國對大陸價值1,560億美元的進口商品就將加徵15％關稅，且由於課稅範圍涵蓋幾乎所有的商品，屆時是否如期實施或再度推遲，備受全世界投資人關注。

個股方面，本周納入投資組合的安鈦克，受惠蘋果新機銷售優於預期，加上2020年新品齊發，零組件需求增溫，雖10日呈現高檔震盪整理，惟各類均線呈現多頭排列，加上業內法人力挺偏多不變，後市只要量價不失控，股價仍有望續漲再創新高。

台股多頭格局不變下，短線的拉回不必過度擔憂，因多頭趨勢並不會因短線的震盪而結束，加上主計總處上修今年全年經濟成長率估值達2.64％，2020年更上看2.72％，俗話說：「股市乃為經濟的櫥窗」，在整體經濟仍可望維持穩步成長下，後市行情仍不容小覷。

此外，台股尚有全球央行大降息、台商資金回流、內外資法人及國家隊偏多心態加持，不排除將有續戰12,000點關卡或歷史新高的機會，而操作重點仍以個股為主，若選對趨勢、產業及個股，後市行情值得期待。

(工商 )