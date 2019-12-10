運達投顧分析師洪任浚指出，「多頭市場看支撐，空頭市場看壓力」，雖然加權指數走跌，但多方趨勢不變，尤其下檔均線仍呈現上揚，提供強勁支撐力道，且10,400點跳空缺口未回補前，逢拉回即有買盤積極介入。個股方面，本周納入投資組合的台嘉碩，石英元件漲價效應發酵，股價表態走揚。

他表示，市場高度觀望中美貿易協商結果，儘管美國川普總統先行預告雙方協議順利，但由於川普已食言過無數次，導致市場的信心面不足，而股市總是先作反應，所以就算屆時談判破局，預期回檔幅度仍有限，現階段操作需尋找標的布局。

受中美貿易戰影響，中國景氣快速下滑，導致企業營收與獲利出現衰退，然景氣循環總有谷底，當谷底來臨即是營運最差的時刻，眼光精準的投資人若在此時布局，自然有獲利的機會及空間。

舉凡矽晶圓族群，今年受到報價疲軟影響，整體營收幾乎呈現衰退，然台積電（2330）、世界（5347）、聯電（2303）等晶圓代工廠都預告第四季淡季不淡，可見品牌廠商下單動作積極，8吋與12吋產能供給緊張，對矽晶圓的消耗度也會連帶增加，後市展望可期。

(工商 )