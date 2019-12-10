華冠投顧分析師吳官隆指出，綜觀10日台股盤面，傳產資產股表現不俗，反而許多電子股轉為休息，只有面板股持續強勢，5G概念股表現則漲跌互見，理論台股仍是易反彈的一周。

他分析，美中貿易議題多空交雜，美股四大指數9日震盪修正，所幸美股終場跌幅不重，10日亞股方面，日、韓股收小漲，陸、港股則收小跌，整理盤的賣壓不算重。至於台股，上櫃指數連續三日留上影線，此為較尷尬的情況，後續中小型股需穩住盤勢，至少要先以盤代跌。

此外，上周整體表現較佳的矽晶圓族群勉強止穩，可惜被動元件股暫時熄火，以及理論上應補漲的散熱模組廠表現也趨平淡，未來待這些類股再度轉強，以助攻上櫃指數持續表態。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，10日股價續漲12.5元、收在452.5元，連帶將技術指標的KD拉升至66，11日若能再往上漲，多頭趨勢可望延續，而前波壓力區在470元附近，端看本周可否直接站上此區。

(工商 )