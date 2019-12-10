陳子玄離婚大15歲演員尪 婚變原因曝光

本土劇女神陳子玄與演員老公陳建隆2016年報喜宣布與老公已登記結婚1年多，當時她開心地表示：「真心感謝老天爺讓我遇見他，雖然相差15歲但我們相當契合，這真的是很美好的事情。」陳子玄幸福宣言還猶言在耳，未料今日卻爆出兩人4年婚破局，令親友、粉絲震驚不已同時也好奇婚變原因。

陳子玄被爆與陳建隆離婚，稍早三立藝能也向中時電子報證實消息：「陳子玄與陳建隆於日前已經登記離婚，關於孩子監護權及其他事項，兩人會做最完善的討論並取得共識，謝謝媒體關心，也請大家給予更多空間，謝謝大家！」

至今陳子玄尚未對外回應離婚一事，但據東森新聞報導，兩人婚變原因為雙方溝通不良加上個性磨合不來，因此決定離婚。

其實陳子玄去年就曾被爆婚變，當時老公陳建隆在臉書自爆害陳子玄「過得很痛苦」，也透露自己有家歸不得，睡在車上，字字句句都暗示著與妻子婚姻出狀況，不過當時經紀人則否認婚變一事。

(中時電子報)